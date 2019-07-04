Возмещать компании убытки за незаконную блокировку счета налоговиками должна ИФНС, а не банк

В случаях, предусмотренных статьей 76 НК и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 НК, в отношении налогоплательщиков применяется приостановление операций по счетам в банке по решению налогового органа.

При этом статьей 76 НК не установлено, что налоговые органы вправе принимать решения о приостановлении операций только по счетам в банках, которые открываются для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, статьей 76 НК не определены полномочия банков по проверке обоснованности и правомерности принятых налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам плательщиков.

Приостановление операций плательщика по его счетам в банке действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций и до получения банком решения налогового органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика в банке.

При этом банки не несут ответственности за убытки, понесенные плательщиками в результате приостановления операций по их счетам в банках по решениям налоговых органов.

Согласно пункту 1 статьи 35 НК налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других работников указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-07/1/41805 от 06.06.2019.