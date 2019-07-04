Женщинам разрешать водить электрички, управлять трактором и ремонтировать автомобили

Минтруд разработал проект документа с новым перечнем работ и должностей, запрещенных для женщин в России.

Напомним, на сегодняшний день в перечне профессий, по которым запрещено работать женщинам, находится 456 специальностей.

В актуализированном перечне содержится 98 видов работ, на которых ограничивается применение труда женщин, пишет РБК.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах



После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:

водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;

членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;

парашютистом;

машинистом электропоезда;

слесарем по ремонту автомобилей;

рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;

трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

