Тарифы за вывоз мусора будут считать по новым правилам

Механизм взимания платы за вывоз бытового мусора в ближайшее время изменится, тариф будет рассчитываться исходя из количества отходов, а не по нормативам.

Новая методика расчета тарифа будет строиться на основе двух показателей, рассказал «Ведомостям» представитель «Российского экологического оператора»: количество контейнеров и как часто их вывозят.

Если на многоквартирный дом приходится пять контейнеров, а вывозят их раз в сутки, то за месяц вывозится 150 контейнеров – исходя из этой цифры формируется платеж для человека, объясняет он. Тариф будет устанавливаться по факту вывоза, говорит региональный чиновник, выплачивать его может как собственник контейнера, так и ТСЖ или муниципалитет, любой, кто заключил договор с оператором на вывоз мусора. Проект постановления правительства с такими изменениями уже подготовлен Минприроды.

Такое изменение тарифа сделает бизнес регионального оператора непредсказуемым, жалуется региональный чиновник. И приведет к полному развалу реформы, говорит он: спрогнозировать прибыль будет невозможно, как и получить кредиты. Операторы и так собирают в среднем лишь 50,3% платежей, говорилось в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина. Компании, занимающиеся сбором, сортировкой и захоронением коммунальных отходов, столкнулись с финансовыми сложностями, признавали в мае участники совещания в Генпрокуратуре. У 90% мусорных операторов образовался существенный кассовый разрыв – более 50 млн руб., говорил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев: финансовые сложности возникают из-за неплатежей и заниженных нормативов.