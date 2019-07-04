Клиенты Совкомбанка жалуются на подключение платных услуг без их согласия

Клиенты Совкомбанка жалуются на подключение платных услуг по СМС без прямого согласия.

Пока случаи единичны, жалобы в основном от владельцев карт «Халва» Совкомбанка, пишет «Коммерсантъ». Банк подключает платную услугу «защита платежа», сообщая об этом по СМС. При этом согласие клиента для подключения услуги после получения СМС не требовалось, а вот чтобы отказаться, надо было отправить ответное СМС с определенным текстом. При игнорировании СМС услуга подключалась автоматически.

Если клиент не отказался сразу отправкой ответного СМС на короткий номер банка, то после подключения услуги ответной СМС отключить ее уже нельзя, отмечается в жалобах. При этом некоторые клиенты указывают, что у них отключена возможность отправлять СМС на короткие номера, то есть отказаться они в принципе не могли.

В Совкомбанке отказались от комментариев. Однако сотрудник банка в ответе на жалобу одного из клиентов на портале banki.ru написал, что подключение пакета услуг к договору потребительского кредита осуществляется путем направления банком оферты заемщику в СМС-сообщении на его мобильный телефон, указанный в анкете. Акцептом оферты является отсутствие со стороны заемщика информации о несогласии на подключение услуги, данные действия будут считаться конклюдентными, следует из ответа.

По закону акцепт должен быть полным и безоговорочным, и молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона или соглашения сторон. В Федеральной антимонопольной службе, отметили, что «при таком способе заключения договора считать согласие потребителя финансовых услуг выраженным представляется сомнительным», рекомендовав обратиться в ЦБ и Роспотребнадзор. В ЦБ не ответили на запрос «Ъ». В Роспотребнадзоре сообщили, что для надлежащей правовой оценки «необходимо обладать соответствующей юридически значимой документированной информацией».