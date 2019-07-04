Биометрия поможет банкам бороться с мошенниками

Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту, уверяют представители банков.

В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) «Известиям» подтвердили, что возможности системы действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенном в Госдуму, это предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством, добавили в «Ростелекоме».

Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками «Известиям» подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.