Сколько сэкономят работодатели при переходе на электронные трудовые книжки

Скоро вместо трудовых книжек в бумаге все сведения о работе, стаже, других аспектах профессиональной деятельности переводятся в электронный вид.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. А в течение 2020 года работодатели будут готовиться к таким изменениям.

Этот вопрос, в частности, обсуждался на сегодняшнем заседании Правительства.

«Мы хотим, чтобы этот переход был плавным. Он касается около 60 миллионов работников, приблизительно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. Именно поэтому остаётся возможность ведения трудовых книжек на бумаге, если сотрудник подаст такое заявление. Но в любом случае, как только он начинает свою трудовую деятельность, книжка будет сразу оформляться в электронном виде, - прокомментировал Дмитрий Медведев.

Глава Правительства озвучил порядок цифр по сумме, которую сэкономят работодатели при переходе на электронные трудовые книжки.

Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Кроме того, само по себе существование трудовой книжки в бумаге может создать проблемы для самого владельца, отметили в кабмине Поскольку, если книжка утрачена, нужно создавать её копию, получать информацию из всех источников. Это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы. А в электронном виде всё это будет резервироваться и сохраняться.