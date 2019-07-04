Экономисты рассказали, когда надо покупать валюту

Идеальный момент для покупки валюты в отпуск был в конце июня и, возможно, появится во второй половине июля – начале августа, когда станет окончательно ясна позиция Федеральной резервной системы (ФРС), а также кадровые решения Европарламента и Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. До конца лета курс рубля будет держаться в диапазоне 63–65 к доллару и 71–73 к евро.

По его словам, поддержку рублю оказывают высокая доля нерезидентов в государственном долге, сезон дивидендных выплат и политика Центробанка на снижение ключевой ставки, а также изменения в объемах закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Осенью ситуация может ухудшиться, предположил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Произойдет это как из-за нового витка внешнеторгового конфликта, так и на фоне непрекращающегося ослабления мировой экономики. Кроме того, с приближением выборов американского президента 2020 года может усилиться антироссийская риторика и даже способен возобновиться процесс введения новых, более жестких санкций, направленных против российского госдолга и крупных компаний и банков.

«Поэтому до конца года мы можем увидеть еще одну волну бегства иностранных инвесторов из российских активов, что способно отправить пару USD/RUB в диапазон 66–68 рублей, а в случае кратковременной паники — даже выше уровня 70 рублей», — считает Бабин.