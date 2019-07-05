Как облагается земельным налогом участки общего пользования СНТ

С 1 января 2019 года отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, регламентирует Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Статьей 25 Закона № 217-ФЗ предусмотрено, что имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, являющееся недвижимым имуществом, созданное, приобретенное после 1 января 2019, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков.

В соответствии с решением общего собрания членов товарищества недвижимое имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, принадлежащее товариществу на праве собственности, может быть передано безвозмездно в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков при условии, что все собственники земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, выразили согласие на приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество.

Таким образом, в условиях действующего законодательства физлица, на которых зарегистрировано право общей долевой собственности на имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, признаются налогоплательщиками земельного налога с момента госрегистрации права на земельный участок.

При этом в отношении имущества общего пользования садоводческого товарищества, созданного, приобретенного после 1 января 2019 года, принадлежащего на праве общей долевой собственности членам товарищества, налог определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.

На основании статьи 24 Закона № 217-ФЗ имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, может также принадлежать товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским законодательством. В этом случае СНТ исчисляет налог в отношении этих земельных участков.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-21/5749@ от 13.06.2019.