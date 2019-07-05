Клерк.Ру

Работающих на полставки предлагают признавать безработными

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой сетует, что из-за экономического кризиса многие работодатели, в том числе бюджетные, переводят своих сотрудников на неполный рабочий день.

Люди работают на 0,8 ставки, а иногда даже на 0,2 ставки.

Автор инициативы указывает на международную практику. В других странах данная ситуация считается безработицей с выплатой пособия, отмечает он. Такое же положение содержаться в Конвенции МОТ № 44 от 23.06.1934 «О пособиях лицам, являющимся безработными по независящим от них обстоятельствам», которая в нашей стране не ратифицирована.

Суть предложения: в случае частичной безработицы выплачивать пособие лицам, занятость которых сокращена на 50%.

По мнению инициативного гражданина, это улучшает социальную обстановку и покупательскую способность, предотвращает нищету населения.

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