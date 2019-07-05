ФНС предупреждает об очередном мошенничестве

ФНС на своем сайте предупреждает об очередном мошенничестве от имени ведомства.

Мошенники рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов. Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте некоего Департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет.

На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.

ФНС России не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет. Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декларацию. Независимо от способа подача декларации в налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется.

Налоговики советуют не открывать такие ссылки и рекомендуют не обращаться за помощью в получении вычетов к сомнительным посредникам.