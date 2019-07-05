Решение об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ можно отменить

Решение инспекции об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ можно отменить, сообщает УФНС Нижегородской области

Регистрирующий орган может исключить организацию из ЕГРЮЛ в административном порядке. Чтобы не допустить этого любое заинтересованное лицо может в течение трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении направить в регистрирующий орган мотивированное заявление о наличии возражений в связи с исключением юридического лица из государственного реестра.

Соответствующее заявление можно направить одним из способов:

почтовым отправлением (подлинность подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке);

непосредственно (в том числе представителем, действующим по нотариально удостоверенной доверенности);

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Из ЕГРЮЛ организация может быть исключена в следующих случаях:

она обладает признаками недействующей, т.е. в течение последних 12 месяцев, предшествующих принятию решения об исключении, не сдавала налоговую отчетность и не проводила операций по банковским счетам;

в отношении нее в реестр более 6 месяцев назад внесена запись о недостоверности сведений (об адресе, участниках и (или) директоре). Причем не важно, является ли фирма однодневкой или ведет реальную деятельность и вовремя сдает налоговую отчетность. То есть, непринятие мер по актуализации данных в ЕГРЮЛ влечет риск исключения организации из государственного реестра и, как следствие, прекращение ее правоспособности.

Сведения о предстоящем исключении являются общедоступными и публикуются в «Вестнике государственной регистрации», а также размещаются на официальном Интернет-сайте ФНС России в электронных сервисах «Риски бизнеса», «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Заинтересованные лица, включая кредиторов, сами несут риски, связанные с тем, что они не ознакомились вовремя с данной информацией.