Льготы физлицам по налогу на землю и имущество ИФНС предоставит в беззаявительном порядке

Если физлицо на основании норм НК имеет право на льготу по налогу на имущество и земельному налогу, и не представило в ИФНС заявление на льготу или не сообщило об отказе от применения льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК.
Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-21/12286@ от 25.06.2019.
Отмечается, что такие действия ИФНС не зависят от уровня установления налоговых льгот, т.е. предусматривается как в отношении федеральных, так и в отношении региональных и местных льгот.
Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.