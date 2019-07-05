Льготы физлицам по налогу на землю и имущество ИФНС предоставит в беззаявительном порядке

Если физлицо на основании норм НК имеет право на льготу по налогу на имущество и земельному налогу, и не представило в ИФНС заявление на льготу или не сообщило об отказе от применения льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-21/12286@ от 25.06.2019.

Отмечается, что такие действия ИФНС не зависят от уровня установления налоговых льгот, т.е. предусматривается как в отношении федеральных, так и в отношении региональных и местных льгот.