Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера «Красное и Белое» сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Это следует из данных системы «СПАРК». Под контроль новой компании перешли «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера, изменения в компании идут в рамках объединительных процедур с «Дикси». «После завершения объединения компаний мы сделаем официальное заявление», — пояснили в компании.

В то же время в пресс-службе министерства финансов Челябинской области отметили, что порядок, по которому «Красное и Белое» будет платить налоги после того, как несколько основных операционных компаний ретейлера сменили владельца, пока не понятен.

«Говорить о масштабах бюджетных потерь преждевременно. Насколько нам известно, сеть „Красное и Белое“ находится в процессе объединения своего бизнеса с двумя другими крупными ретейлерами и пока не ясно, будет ли она платить налоги в обычном порядке. Поэтому будем оценивать налоговые поступления по факту», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое». В декабре компания «Красное и Белое» сообщала, что на всех складах и в офисе прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Силовики заподозрили компанию в обороте контрафакта и неуплате налогов.