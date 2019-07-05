Для единороссов введут KPI

Единая Россия" вводит KPI для своих региональных отделений. KPI будет оцениваться по трем составляющим — текущий электоральный рейтинг «Единой России» в регионе, его динамика (будет отслеживаться раз в квартал) и результаты выборов.
Точка отсечения выборного показателя — итоги региональных кампаний 2018 года. Начинать отсчет с 2017 года в партии сочли неправильным, поскольку именно в 2018-м была проведена пенсионная реформа, сказавшаяся как на рейтинге единороссов, так и на результатах выборов, пишет РБК.
Первые итоги по KPI будут подведены уже осенью, после единого дня голосования. На сегодняшний день в десятку лучших по электоральному рейтингу «Единой России» регионов входят: Чечня (78%), Тува (62%), Брянская область (49%), Крым (49%), Адыгея (45%), Калужская область (44%), Липецкая область (44%), Курганская область (43%), Чувашия (43%).
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