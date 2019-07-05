alex1995 Поддержу Матвиенко, запретить в школе смартфоны это плюс к качеству знаний. А то какие-то кнопкот... Смартфоны в школах могут попасть под запрет

НатальяС Им надо побольше электронных подписей продавать. Если учесть, что подпись действительна всего год... Все кадровые документы компаний переведут в электронный вид

НатальяС Закрытие смены не копирую, так в скоросшиватель подшиваю, всё равно в офд и налоговой всё есть. В... Как бухгалтеры хранят кассовые чеки

Ibrisami Всегда указывала месяц. С января появились пени,хотя все вовремя заплачено, и в налоговой сказали... Минфин меняет практику заполнения платежных поручений по НДФЛ

kuratorus Экономия????? Какая же это экономия, если с 2021 года отчеты в ПФ практически в режиме реального ... Сколько сэкономят работодатели при переходе на электронные трудовые книжки

19mart10 ну не зря же обязали р/дателей при увольнении выдавать работнику комплекты сзв-м, рсв. ... Сколько сэкономят работодатели при переходе на электронные трудовые книжки

Dmitriy A Лучше тест на IQ вести, чёт у меня сомнения в их развитии.... Для единороссов введут KPI

Старый ворчун Да какая разница, что там пропущено? всё равно не примут.Кто ж доходы ИгоряИваниыча в 100 с лишн... Максимальный уровень зарплаты руководителей и главбухов ограничат

Альтернатива Горжусь немного своей Республикой, что мы не в лидерах!!!... Для единороссов введут KPI

Olga__Z Мы всегда ставили срок уплаты по кодексу. Например, з/п за май перечисляли 05 июня, в поле 107 да... Минфин меняет практику заполнения платежных поручений по НДФЛ

glbuh123 "Кроме того, согласно проекту, ежемесячная зарплата этих руководящих сотрудников превышать средне... Максимальный уровень зарплаты руководителей и главбухов ограничат

БухИнна не смешно. У нас рядом со зданием правительства сделали красииивую надпись (по заказу этого самог... Женщинам разрешать водить электрички, управлять трактором и ремонтировать автомобили

БухИнна что Вам мешает выкидывать мусор в контейнер соседей в таком случае?... Тарифы за вывоз мусора будут считать по новым правилам

1С Фреш С 1С можно настроить интеграцию с разными сайтами. Статья про то, что из УНФ пока можно создать с... Через «1С:УНФ» можно создать шикарный сайт. И бесплатно

БухИнна Я вот не поймукадровому делопроизводству внутри предприятия (по всем документам внутри предприяти... Все кадровые документы компаний переведут в электронный вид

Rolen У нас контейнерная площадка расположена ооочень удобно для всех жителей соседних домов (с другими... Тарифы за вывоз мусора будут считать по новым правилам

id196089231 107 поле важно для начисления пени в нашей новой Е...Й программе АИС Налог 3. Советую в этом пол... Минфин меняет практику заполнения платежных поручений по НДФЛ

vladisobolev давайте я сообщу последние четыре цифры своей карты Сбера, оставлю на ней пять тысяч, заберите, п... Голосовой помощник Сбербанка может подсказывать мошенникам?

alex1995 Кто будет терпилой после реализации этих затей? Люди! Результатом реализации в условиях нашего г... Все кадровые документы компаний переведут в электронный вид

Anton P. Это надо делать уже вчера.А уж сколько часов - сами договорятся (в установленных пределах, конечн... Работающих на полставки предлагают признавать безработными