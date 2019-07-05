Клерк.Ру

Смартфоны в школах могут попасть под запрет

Рабочая группа, которую создаст Роспотребнадзор, проработает вопрос возможного запрета мобильных телефонов в школах.

С соответствующим предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что в школах нет условий для хранения дорогих мобильников учеников

«Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — цитирует «Интерфакс» слова Матвиенко.

Ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.

Вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках в школе, однако согласна с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать.

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