Смартфоны в школах могут попасть под запрет

Рабочая группа, которую создаст Роспотребнадзор, проработает вопрос возможного запрета мобильных телефонов в школах.
С соответствующим предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что в школах нет условий для хранения дорогих мобильников учеников
«Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — цитирует «Интерфакс» слова Матвиенко.
Ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.
Вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках в школе, однако согласна с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать.
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