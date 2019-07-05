Трудинспекторы не реагируют на анонимки

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы.
Федеральным законом № 59-ФЗ установлены требования к письменному обращению:
гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
свои фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
излагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.
При рассмотрении обращения госорганом гражданин имеет право:
— представлять дополнительные документы и материалы в том числе в электронной форме;
— знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения;
— получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
— обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением;
— обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в госорган.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для проверки.
Такие разъяснения дает ГИТ Псковской области.
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