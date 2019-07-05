Трудинспекторы не реагируют на анонимки

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы.

Федеральным законом № 59-ФЗ установлены требования к письменному обращению:

гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает

свои фамилию, имя, отчество,

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,

излагает суть предложения, заявления или жалобы,

ставит личную подпись и дату.

При рассмотрении обращения госорганом гражданин имеет право:

— представлять дополнительные документы и материалы в том числе в электронной форме;

— знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения;

— получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

— обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением;

— обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в госорган.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для проверки.

Такие разъяснения дает ГИТ Псковской области.