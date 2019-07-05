Сотрудники ФСБ задержаны по подозрению в хищениях

В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России, сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.
Среди задержанных трое сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и двое офицеров управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, пишет «Медуза».
Сотрудников ФСБ подозревают в хищении из банка. По версии одного источника, речь идет о 140 миллионах рублей, по словам другого, — о 170 миллионах рублей.
Предположительно задержанные были связаны с бывшим руководством банка «Европейский экспресс», но их задержание не связано напрямую с работой этого учреждения.
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