Когда за 4-ФСС штрафуют дважды

До 2017 года, когда ФНС еще не занималась администрированием страховых взносов, расчет по форме 4-ФСС включал в себя разделы по двум видам страхования – по временной нетрудоспособности и материнству и от несчастных случаев на производстве.

Читательница нашего сайта в 2017 году допустила просрочку со сдачей 4-ФСС за 2016 год. ФСС оштрафовал организацию на 1000 рублей, снял деньги инкассовым поручение со счета. На этом конфликт был исчерпан, решила бухгалтер.

Но не тут-то было. Недавно свои претензии все по тому же поводу просрочки со сдачей того же отчета компании предъявила налоговая инспекция.

Недоуменный бухгалтер отправила налоговикам копию платежного документа на оплату штрафа и акт сверки с ФСС, где все «по нулям».

Однако в ИФНС пояснили, что штраф, который был уплачен в ФСС, назначен за нарушение по взносам на травматизм. А ответственность по «больничным» взносам придется понести отдельно.

Все дело в том, что этот отчет хоть и один, но фактически «два в одном».

за 2016 г. забыли сдать отчет в ФСС и НС. Сдали в апреле 2017 г. за 2016 г. В ноябре 2017 г. инкассо ФСС сняло со счета 1000 руб. штрафа. Напоминаю, что с 01.01.2017 ФСС передало материнство в ФНС, а НС оставило себе.

На прошлой неделе получаем требование ФНС об оплате штрафа 1000руб. за несдачу отчета ФСС за 2016 г.

Я написала письмо, о том, что все снято инкассо, приложила акт сверки с отсутствием задолженности за 2018г. “Снимите повторно начисленный штраф” - идея такая в ответе.

В ответ получила звонок от ФНС, что им ФСС сказал, что это был снят их штраф, а ФНС должны сами нас оштрафовать повторно, потому что часть отчета сдается в ФСС, а часть в ФНС. Поэтому мы должны платить ФНС опять.

Это нормальная ситуация? Отчет один. Сдается в ФСС. Причем тут ФНС??? - ArinaLove

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Два штрафа на один отчет».

Отметим, что и во время администрирования этих взносов Соцстрахом страхователей также штрафовали дважды за один отчет.

Разъяснения на этот счет, в частности, даны в письме МЗСР № 507-19 от 22.02.2011.

Ведомство пояснило, что плательщики привлекаются к ответственности территориальными органами ФСС в виде штрафа, размер которого определяется отдельно по каждому виду обязательного социального страхования.