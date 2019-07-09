На какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры

Предпенсионный возраст – это период за пять лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе и досрочную, с учетом переходных положений.

Таким образом, предпенсионеры – это мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет соответственно. А в переходный период 5 лет необходимо отсчитывать от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 62 года, то предпенсионером он будет считаться с 57 лет.

В ПФР напомнили, что для поддержки предпенсионеров предусмотрен целый ряд льгот и важных законодательных решений:

- право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной диспансеризации с сохранением заработанной платы; - сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по достижению возраста по законодательству, действующего до 2019 года, а именно 55 лет - женщины и 60 лет – мужчины; - пособие по безработице в повышенном размере (с 2019 года оно выросло с 4900 до 11289 рублей); - социальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению их квалификации для большей востребованности на рынке труда; - получение накопительной пенсии по достижению прежнего выхода на пенсию (55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно); - уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ в приеме на работу предпенсионера по причине возраста.

Отметим, что пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по Спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию.

Наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает независимо от возраста, при выработке специального стажа наступает одновременно с его приобретением. Никакие другие условия в расчет не берутся. Например, школьный учитель, который в мае 2019 года выработает необходимый педагогический стаж 25 лет, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером, а на пенсию он сможет пойти в ноябре 2019 года.

При определении статуса предпенсионера для граждан, у которых пенсионный возраст выхода на пенсию с 2019 года не изменился, учитываются два фактора:

- основание, дающее право на досрочное назначение пенсии (многодетные матери, родители или опекуны инвалидов с детства, стаж на опасном и вредном производстве и др.);

- непосредственно возраст назначения досрочной пенсии, от которого и отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста формируются на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета. Фактически есть два варианта ответа: «относится» и «не относится». Если на основании имеющихся данных гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает обратиться ему за уточнением своего ИЛС в установленном порядке и представить необходимые документы, пояснили в ПФР.