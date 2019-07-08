Московских работодателей призывают передавать в ПФР по ТКС документы на будущих пенсионеров

Столичным отделением ПФР заключено 19288 соглашений об электронном взаимодействии с работодателями Москвы и Подмосковья по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсии сотрудникам, выходящим на пенсию в ближайший год.

Благодаря соглашению работодатели получают возможность заблаговременно направлять в ПФР списки сотрудников, выходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев, и документы, необходимые для назначения пенсии.

Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя. При этом сведения передаются только по письменному согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных.

«Предоставление документов для назначения пенсии от работодателя» освобождает уходящих на пенсию сотрудников от необходимости самостоятельно собирать документы, запрашивать, если необходимо, недостающие или не соответствующие требованиям документы, например, из архивных организаций для подтверждения стажа, и других данных, — поясняет Управляющий Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Андрей Андреев. — Специалисты территориального органа ПФР имеют возможность заблаговременно оценить документы, запросить недостающие для обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах граждан. Работодатель, за месяц до даты выхода своего сотрудника на пенсию, по тем же электронным каналам направляет личное заявление сотрудника на назначение страховой пенсии и заявление о способе ее доставки. Такое электронное взаимодействие «через работодателя» позволяет своевременно и в полном объеме назначать им пенсию", — заключает Управляющий ОПФР.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области в постоянном режиме приглашает работодателей к электронному взаимодействию. Образец Соглашения и Типовое соглашение можно скачать на сайте ОПФР по ссылке.