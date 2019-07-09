Клерк.Ру

Ежедневно 10 тысяч серверов ПФР обрабатывают 200 Гб данных

На совещании в ОПФР по Рязанской области на днях обсудили работу программного комплекса АИС ПФР.

Автоматизированная информационная система ПФР – это технические средства и программное обеспечение, а также принципы обработки информации, использование которых в комплексе  позволяет оказывать гражданам услуги в пенсионном обеспечении и страховании в автоматизированном и оперативном режиме, с интеграцией и стандартизацией большинства процессов.

В частности, благодаря АИС ПФР:

  • регистрации в системе пенсионного страхования с выдачей СНИЛС, происходит в режиме онлайн и занимает всего несколько минут;
  • большая часть услуг предоставляется дистанционно, через электронные сервисы;
  • большая часть услуг предоставляются экстерриториально, независимо от места проживания обратившегося;
  • некоторые услуги ПФР предоставляются не только в клиентских службах Фонда, но и в МФЦ.

Благодаря автоматизации сократилось и время ожидания предоставления и перерасчёта различных выплат или оказания других услуг, и количество документов. 

Для того, чтобы всё это стало возможным, в ПФР ежедневно обрабатывается более 200 Гб данных, используется 10 тысяч серверов, а объём информации ежегодно вырастает на 25 терабайт.

Сейчас АИС ПФР интегрируется с ЕГИССО (единая государственная информационная система социального обеспечения).

Планируется переход к искусственному интеллекту и удалённой идентификации.

Очевидная польза – сокращение трудозатрат, минимизация человеческого фактора и возможность для структурных преобразований, отметили в ПФР.

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