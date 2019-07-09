Вы можете уплатить свои имущественные налоги авансом

С 2019 года в электронном сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек».

Теперь налогоплательщики — физлица могут уплачивать налог на имущество, земельный и транспортный налоги одним платежом.

Таким образом, граждане заранее могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных налогов, не дожидаясь платежных документов из налоговых органов, а также при их утрате.

При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекции самостоятельно проведут зачет платежа. В случае, если есть задолженность по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств, о чем налогоплательщик будет проинформирован дополнительно. Информация обо всех платежах будет доступна в «Личном кабинете».

Уплачивать единые платежи могут и третьи лица, однако, требовать возврата денежных средств имеет право только сам налогоплательщик.

При необходимости вы можете вернуть Ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег.

Также для перечисления единого налогового платежа Вы можете использовать электронные сервисы «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».

Использование единого платежа исключает вероятность ошибки при осуществлении расчетов, позволяет сократить время оформления расчетных документов и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств, отмечает ФНС.