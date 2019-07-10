Вам придет уведомление на уплату имущественных налогов по новой форме

В России начинается массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц за 2018 год (земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физлиц).
С 1 июня 2019 года вступил в силу Приказ ФНС России N ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым внесены изменения в форму налогового уведомления на уплату имущественных налогов физлицами.
Новые поправки оптимизируют форму налогового уведомления, поскольку предусматривают отказ от формирования и печати вместе с уведомлением отдельных платежных документов на уплату налогов. При этом в самом налоговом уведомлении будет включена информация, необходимая для уплаты налогов.
Ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.
Кроме того, в разделе с расчетом (перерасчетом) земельного налога графа «Не облагаемая налогом сумма» заменена на «Налоговый вычет», а из раздела с расчетом (перерасчетом) транспортного налога исключена информация о размере доли в праве.
Уплатить имущественные налоги физических лиц за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.
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