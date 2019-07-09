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Как НКО отчитаться по налогу на прибыль

Некоммерческие организации, в том числе СНТ, являющиеся юрлицами, признаются плательщиками налога на прибыль на общих основаниях и должны ежеквартально сдавать налоговую декларацию по налогу на прибыль.

Вместе с тем положениями пункта 2 статьи 289 НК установлено, что НКО, у которых не возникает обязательств по уплате налога, представляют налоговую декларацию по упрощенной форме по истечении налогового периода, которым признается календарный год.

Нормы пункта 2 статьи 289 НК применяются в том случае, если НКО за налоговый период не имела доходов (расходов), учитываемых при определении налоговой базы.

В противном случае представление некоммерческими организациями декларации по налогу на прибыль организаций производится в общеустановленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/47370 от 28.06.2019.

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