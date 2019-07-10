Когда участник проекта «Сколково» теряет право на пониженные взносы

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 427 НК для организаций — участников проекта «Сколково» предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов.

Право на применение пониженных тарифов страховых взносов участник проекта может потерять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором совокупный размер прибыли участника проекта превысил 300 млн. рублей.

Кроме того, организации, утратившие статус участника проекта, также лишаются права на применение пониженных тарифов и исчисляют страховые взносы по общеустановленным тарифам с 1-го числа месяца, в котором утрачен статус участника проекта.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, в котором произошло превышение, или плательщик страховых взносов утратил статус участника проекта, подлежит восстановлению и уплате в установленном порядке со взысканием с плательщика соответствующих сумм пеней.

Например, если плательщик утратил статус участника проекта с 10 декабря 2018 года, он теряет право на применение пониженных тарифов страховых взносов с 1 декабря 2018 года.

В случае если этот плательщик допустил превышение по доходам, он применяет общеустановленные тарифы с 1 января 2019 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/12812@ от 01.07.2019.