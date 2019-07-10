Сколько получают пенсионеры с московской пропиской

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, назначается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии (ФСД/РСД) до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

В Москве и Московской области назначается, которая выплачивается органами соцзащиты из бюджетов субъектов.

Величина ПМП в Москве в 2019 году составляет 12 115 рублей, в Московской области — 9 908 рублей.

Выплата региональной социальной доплаты в Москве имеет некоторые особенности, о которых рассказали в столичном ОПФР.

Получать РСД может любой московский неработающий пенсионер. Но ее размер зависит от следующего.

Если неработающий пенсионер (как и отдельные категории работающих пенсионеров и инвалидов) зарегистрирован по месту жительства в Москве в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к Москве территории) не менее 10 лет, доплата будет установлена до уровня городского социального стандарта — до 17 500 рублей. Если пенсионер зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в столице менее 10 лет, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве — до 12 115 рублей.

В соответствии с ранее действовавшим порядком, каждая новая индексация пенсий, ЕДВ увеличивала сумму пенсии и ЕДВ и пропорционально сокращала размер социальной доплаты. Выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений.

В соответствии с новыми правилами в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без учета их индексации, произведенной в текущем году. Таким образом, сначала устанавливается социальная доплата, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем производится индексация пенсий и ЕДВ. В результате сумма индексации и выплачивается сверх выплат, доведенных до величины прожиточного минимума пенсионера.

При определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением с 1 января величины ПМП в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера, например, в 2020 году, будут включены размеры денежных выплат с учетом их индексации в 2019 году. Затем, после установления социальной доплаты, пенсия и ЕДВ будут проиндексированы.

ОПФР по Москве и области напоминает, что новый порядок распространен и на прошедшие в этом году индексации — январскую, когда страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, и февральскую, когда были проиндексированы на 4,3% ЕДВ, апрельскую с индексацией на 2% пенсий по гособеспечению. Суммы проведенных индексаций пересчитаны с учетом нового механизма и установлены в новых размерах начиная с мая. При этом произведена доплата причитающихся сумм с 1 января 2019 года. Перерасчет носил беззаявительный характер.