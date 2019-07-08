Имущественный вычет за ребенка нельзя получить, если родитель использовал свое право на вычет

Родитель не может получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья на своего несовершеннолетнего ребенка, если ранее уже получил аналогичный вычет по другому объекту. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы.

Налогоплательщик представил декларацию по НДФЛ в налоговый орган, в которой заявил имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение квартиры в собственность своего несовершеннолетнего ребенка. Инспекция отказала ему в предоставлении вычета, так как в ходе камеральной проверки установила, что он воспользовался этим правом после покупки другой квартиры.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС России. Он посчитал, что полученный ранее вычет по другой квартире не препятствует получению аналогичного вычета, если жилье было куплено на имя его ребенка.

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что право на получение имущественного налогового вычета одним лицом повторно в Налоговом кодексе РФ не предусмотрено, поэтому отказ инспекции в его предоставлении является правомерным. Вместе с тем, сам ребенок может получить такой вычет в будущем, в том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся источники собственного дохода, за счет которых он сможет приобрести другое жилое помещение. Эта позиция ФНС подтверждена Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П.

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