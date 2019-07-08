Взносы в ФСС планируют перевести на принципы ОСАГО

В России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Речь идет о страховании от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний. О планах ФСС пишут «Известия».

Сейчас работодатели отчисляют в фонд взносы в размере 2,9% от зарплаты каждого сотрудника, а работник получает за счет средств ФСС компенсацию, когда находится на больничном, и пособия в связи с материнством. Также выплаты получают родственники, если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

От чего конкретно может зависеть размер взноса в ФСС, пока не решено. В фонде сказали «Известиям», что хотят «сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда». Там добавили, что также планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Это означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления. В ФСС подчеркнули, что работы планируется проводить с участием всех сторон социального партнерства — то есть учитывать позиции правительства, работодателей и профсоюзов.