На аренду квартиры в Москве уходит более половины дохода

Консалтинговая компания PwC подготовила отчет о качестве жизни в российской столице в сравнении с другими мегаполисами мира, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу.

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.

По сравнению с 2014 годом в Москве стало проще купить квартиру: российская столица поднялась с восьмого на седьмое место по уровню индекса доступности покупки жилья, пишет РБК.

Сложнее всего купить квартиру в Мехико, проще всего — в Пекине.

По доле доходов, которые нужно тратить, чтобы арендовать квартиру (54 %), Москва вошла в пятерку. На первом месте Гонконг, где на аренду жилья уходит 83 % дохода, на последнем — Токио (25 %).

При этом Москва входит в пятерку городов с самой доступной арендой офисов — средняя ставка аренды офиса составляет $454 за 1 кв. м в год. За последние пять лет среднегодовое снижение ставки составило 18%. Дороже всего арендовать офис в Лондоне — $1,5 тыс. за 1 кв. м в год, дешевле всего — в Сан-Паулу, где годовая аренда 1 кв. м обойдется в $284.