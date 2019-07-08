Сбербанк и McDonald's откроют совместные отделения

Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве.

Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Формат отделений еще не определен, потому что и Сбербанку, и предприятиям McDonald's требуется много пространства.

Поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает, говорит Ведяхин: по прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. Банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов, объясняет он. Цифровое преимущество в цифровом мире достаточно легко потерять, считает Ведяхин.

Когда Сбербанк обсуждал концепцию развития своей сети, то решил, что задача – не следовать тренду снижения потока клиентов, а сломать его и увеличить количество людей, которые приходят в отделения Сбербанка, рассказывает Ведяхин. Банк сейчас рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, и McDonald's – одна из таких компаний, указывает он. И обещает «много интересных партнерств» в ближайшем будущем.