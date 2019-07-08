Сбербанк и McDonald's откроют совместные отделения

Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве.
Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Формат отделений еще не определен, потому что и Сбербанку, и предприятиям McDonald's требуется много пространства.
Поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает, говорит Ведяхин: по прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. Банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов, объясняет он. Цифровое преимущество в цифровом мире достаточно легко потерять, считает Ведяхин.
Когда Сбербанк обсуждал концепцию развития своей сети, то решил, что задача – не следовать тренду снижения потока клиентов, а сломать его и увеличить количество людей, которые приходят в отделения Сбербанка, рассказывает Ведяхин. Банк сейчас рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, и McDonald's – одна из таких компаний, указывает он. И обещает «много интересных партнерств» в ближайшем будущем.
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.