В Госдуме прошли слушания по цифровой экономике. Краткие тезисы от очевидца

Сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные вопросам развития цифровой экономики.

В слушаниях принимают участие зампред Правительства Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители и представители ведущих российских IT-компаний. Слушания еще идут, но есть уже первый отзывы.

Вот такие тезисы мероприятия составил и разместил в Фейсбуке Алексей Петров.

Облачные КЭП и ужесточение требований к УЦ, вплоть до гос.монополии на КЭП для ЮЛ Биометрия, единый электронный профиль человека, удаленная идентификация Электронный нотариат - простые действия пора увести в онлайн Признание эл.документов повсеместно и замена бумаги для архивов, кадровых документов, трудовых книжек, все отмечают важность снижения кол-ва бумажек Краундфайндинг, краундлендинг пора установить правила, сегмент растет, говорит ЦБ Категоризация частных инвесторов и частное инвестирование от Оливера Хьюза, предлагает снять или уменьшить ограничения на брокерские сервисы и требования к инвесторам и посредникам Яндекс просит упростить сертификацию беспилотников Касперский про безопасность говорит, атак много и все платят выкупы (даже муниципалитеты в сша) и не афишируют это Правительство про инфраструктуру говорит - 5g быть, 98% населения должны быть подключены к интернету Цифровая экономика всего 1,5% ВВП Профсоюзы тоже говорят про цифру: лучше ничего не трогать, т.к. бумага горит, но не вся, она не тонет, а эл.магнитный импульс сотрет весь мир, инопланетяне уничтожат цифру, московское море, все это заговор иллюминатов Зюганов - «вещи подключенные к интернету знают о вас все, они вас сдадут», «Это новый тип эксплуатации, кто будет программировать устройства, тот и будет править», «Это новый фронт, мы должны победить, пока нас не победили», «В информационном плане мы голенькие в витрине», «Совхоз Ленина», «Алферов», «Станки, 20-е годы, товарищи» Клименко вышел и всех троллит, здравые вещи говорит Асс.Защиты Перс Данных предлагает закрепить право на альтернативу гражданина жить без цифры Жириновский - сослать всех, кто не сдает цифру и не делает прививки, в специально выделенные регионы