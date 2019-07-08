В Госдуме прошли слушания по цифровой экономике. Краткие тезисы от очевидца

Сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные вопросам развития цифровой экономики.
В слушаниях принимают участие зампред Правительства Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители и представители ведущих российских IT-компаний. Слушания еще идут, но есть уже первый отзывы.
Вот такие тезисы мероприятия составил и разместил в Фейсбуке Алексей Петров.
- Облачные КЭП и ужесточение требований к УЦ, вплоть до гос.монополии на КЭП для ЮЛ
- Биометрия, единый электронный профиль человека, удаленная идентификация
- Электронный нотариат - простые действия пора увести в онлайн
- Признание эл.документов повсеместно и замена бумаги для архивов, кадровых документов, трудовых книжек, все отмечают важность снижения кол-ва бумажек
- Краундфайндинг, краундлендинг пора установить правила, сегмент растет, говорит ЦБ
- Категоризация частных инвесторов и частное инвестирование от Оливера Хьюза, предлагает снять или уменьшить ограничения на брокерские сервисы и требования к инвесторам и посредникам
- Яндекс просит упростить сертификацию беспилотников
- Касперский про безопасность говорит, атак много и все платят выкупы (даже муниципалитеты в сша) и не афишируют это
- Правительство про инфраструктуру говорит - 5g быть, 98% населения должны быть подключены к интернету
- Цифровая экономика всего 1,5% ВВП
- Профсоюзы тоже говорят про цифру: лучше ничего не трогать, т.к. бумага горит, но не вся, она не тонет, а эл.магнитный импульс сотрет весь мир, инопланетяне уничтожат цифру, московское море, все это заговор иллюминатов
- Зюганов - «вещи подключенные к интернету знают о вас все, они вас сдадут», «Это новый тип эксплуатации, кто будет программировать устройства, тот и будет править», «Это новый фронт, мы должны победить, пока нас не победили», «В информационном плане мы голенькие в витрине», «Совхоз Ленина», «Алферов», «Станки, 20-е годы, товарищи»
- Клименко вышел и всех троллит, здравые вещи говорит
- Асс.Защиты Перс Данных предлагает закрепить право на альтернативу гражданина жить без цифры
- Жириновский - сослать всех, кто не сдает цифру и не делает прививки, в специально выделенные регионы
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