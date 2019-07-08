Какие продукты сильно подорожали в 2018 году

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.

Однако темпы роста цен на некоторые товары и услуги многократно превзошли инфляцию, пишет РБК.

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции. Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9%. Цены на газомоторное топливо (преимущественно бензин) возросли на 30,8%.

Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Рейтинг по снижению цен в 2018 году возглавила гречка - она подешевела на 15,8%.