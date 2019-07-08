Сбербанк обдумывает развод с «Яндексом» и хочет купить Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность покупки крупных игроков в онлайн-ритейле — Ozon или Avito. А вот отношения с действующим партнером в этой сфере — «Яндексом» — не складываются.
Через два года после того, как компании договорились вместе строить «отечественный аналог Amazon», стороны обсуждают варианты развода, узнали в The Bell.
О причинах конфликта между Сбербанком и «Яндексом» собеседники The Bell рассказывают по-разному.
- Дела в СП по электронной коммерции идут не так, как ожидал Сбербанк, утверждает близкий к банку собеседник. Он объясняет разногласия тем, что в компании не было сильного лидера, и найти его до сих пор не удалось.
- Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI, говорит еще один источник.
- Партнеры не могут договориться о том, как должна строиться разработка совместного продукта: «Сбербанк» пытался получить больше контроля в операционной деятельности, «Яндекс» был этим недоволен.
- Сбербанк настаивал, чтобы все, что касается платежей, шло через него, хотя были банки, готовые предложить его СП с «Яндексом» лучшие условия, говорит еще один источник.
В какой стадии находятся переговоры Сбербанка по покупке новых активов, выяснить не удалось: официально все стороны комментировать этот вопрос отказались, но никто из них не опроверг факт переговоров.
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