Утверждены сроки внедрения обязательной маркировки обуви

Правительство определило поэтапные сроки внедрения цифровой маркировки в обувной отрасли.

Постановление от 05.07.2019 № 860 опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Внедрение маркировки обуви будет происходить в несколько этапов. Так, с 1 июля началась регистрация участников обувного рынка в системе мониторинга товаров «Честный знак», с 1 октября 2019 года станет возможна добровольная маркировка обуви.

«Участники оборота обувных товаров в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в информационной системе мониторинга обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств <..> и направляют оператору информационной системы мониторинга заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия», — говорится в документе.

Далее с 1 марта 2020 года участники рынка вносят в систему сведения о маркировке обувных товаров, их обороте и выводе из оборота. Это значит, что вся новая обувь, произведенная в России или ввезенная из-за рубежа, должна будет в обязательном порядке маркироваться цифровым кодом Data Matrix; информация о передаче прав на товары между организациями должна отправляться в систему маркировки и прослеживания, а данные о розничных продажах отправляться в систему при помощи онлайн-касс. Также до 1 марта 2020 нужно будет промаркировать все остатки обуви.