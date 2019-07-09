Пиратские сайты предложили удалять целиком и без суда

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.

Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.

Свою позицию медиакомпании изложили в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, чье ведомство отвечает за интернет-блокировки. С копией письма правообладателей ознакомились «Ведомости». Его подписали крупнейшие телехолдинги («Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Первый канал»), онлайн-кинотеатры в лице Start.ru и Ассоциации интернет-видео, а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Наличие на одном ресурсе 10 или более пиратских ссылок правообладатели предлагают считать систематическим нарушением закона и удалять такие сайты-рецидивисты из поисковой выдачи без решения суда. Обращение в суд крайне замедлит этот процесс, удаление будет неэффективным.

С позицией правообладателей по сайтам-рецидивистам не согласны Роскомнадзор и «Яндекс». Для их блокировки нужен универсальный механизм, который будет работать не только с поисковиками, объясняет чиновник Роскомнадзора, поэтому служба предлагает правообладателям подумать над поправками. В любом случае принять решение о блокировке всего домена может только суд, уверен чиновник, иначе возможны злоупотребления этот нормой.