Сбербанк резко снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк ухудшил условия вкладов для населения. Доходность его розничных вкладов в рублях и валюте снижена в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.). Новые ставки опубликованы на сайте банка.

«С 08.07 Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США. Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7 до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке. Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п. п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п. п. в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств», — цитирует газета «Ведомости» сообщение пресс-службы банка.

Теперь ставка розничного вклада в рублях не превышает 5,05% годовых (при вложении от 400 000 руб. на срок 6–36 месяцев). Ранее она составляла 5,6% годовых без учета капитализации дохода. Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых — такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года.

Снижение ставок Сбербанком может привести к дальнейшему падению доходности вкладов в других банках, полагают эксперты.