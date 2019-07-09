Для плательщиков НПД имеет значение место ведения деятельности, а не прописка

ИП зарегистрирован в Сочи и сдает квартиру в Москве. С доходов от сдачи жилья он хотел бы платить НПД. Такой вариант возможен, пояснила в интервью компании «КонсультантПлюс» начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ применять НПД вправе физлица, в том числе ИП, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент.

Таким образом, если физлицо осуществляет деятельность на территории субъекта, входящего в эксперимент, то оно имеете право применять НПД. При этом место регистрации в качестве ИП не имеет значения.