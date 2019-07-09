Две трети россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Россияне считают обычной практикой фальсификацию полицейскими улик по наркотическим делам и в подобных случаях надеются на личные связи, показал опрос Левада-центра, проведенный в связи с делом Ивана Голунова.

Более половины россиян — 56% — слышали о задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, пишет РБК.

13% внимательно следили за делом. О протестах и пикетах в защиту Голунова знают 85%; 19% следили за ними внимательно.

Тем, кто интересовался делом Голунова или что-то слышал о нем, социологи задали вопрос о причинах его освобождения. Респонденты разделились на три примерно равные группы. 29% считают, что журналисту помогли акции протеста против его ареста и злоупотреблений полиции. Еще 28% связывают освобождение с решением руководства страны быстро погасить протесты накануне Дня России (12 июня) и прямой линии с президентом (20 июня). Еще 32% говорят об отсутствии фактических оснований для ареста и возбуждения уголовного дела.

Такой разброс мнений говорит о том, что россияне не имеют определенного мнения о подоплеке дела и большая их часть не в курсе событий вокруг ареста и демонстраций, прокомментировал результаты исследования директор Левада-центра Лев Гудков.

Большинство из слышавших про дело Голунова респондентов — 55% — не верят, что события вокруг ареста будут иметь серьезные последствия для МВД. Обратного мнения придерживаются 36%.

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных. И только 18% респондентов Левада-центра утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.