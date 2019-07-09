Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook

Соучредитель Apple Стив Возняк советует всем удалиться из Facebook ради конфиденциальности своих данных. Сам он удалил свой аккаунт еще в прошлом году, пишет Forbs.

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил сайту TMZ, что советует всем отказаться от Facebook ради сохранения конфиденциальности. Он отметил, что некоторые люди не боятся потерять конфиденциальность в обмен на те преимущества, которые дает им использование Facebook. «Но людям, похожим на меня, большинству людей мой совет таков — вам нужно найти способ избавиться от Facebook».

Возняк обеспокоен тем, что крупные технологические компании вторгаются в частную жизнь пользователей.

«Поэтому я волнуюсь, потому что у всех нас есть разговоры, которые мы считаем приватными, то, что действительно не следует кому-то слушать», – сказал Возняк, добавив, что готов заплатить определенную сумму, чтобы его данные стали конфиденциальными и не попали к рекламодателям.