Клерк.Ру

За «зарплатное рабство» будут штрафовать

В России появятся штрафы до 50 тысяч рублей для работодателей, которые откажутся сменить зарплатный банк работника по его заявлению.

Соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла во втором чтении, сообщила «Парламентская газета».

За совершение указанных деяний предусматривается административное наказание в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Также депутаты приняли во втором чтении ещё одну инициативу, согласно которой работодатели получат 15 дней на изменение зарплатного банка работника по поданному им заявлению. Изменения предполагается внести в статью 136 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Согласно ТК, зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определённых коллективным или трудовым договором. Таким образом, обязать работника получать зарплату с помощью перечисления её в банк, с которой у организации заключён договор на обслуживание, нельзя.

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