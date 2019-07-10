В России появится социальное предпринимательство. Что это такое?

Госдума приняла во II чтении законопроект о регулировании социального предпринимательства, сообщил ТАСС.

Законопроект выделяет социальное предпринимательство в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также закрепляет в нормативной базе само понятие «социальное предприятие». Он также определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки.

К социальным предприятиям предлагается относить субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и так далее). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Аналогичный критерий используется в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» для определения категории общественных объединений инвалидов и организаций, которым органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать специальные виды поддержки.

Субъект МСП будет считаться социальным предприятием, если он обеспечивает доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров (работ, услуг) к рынку сбыта или производит товары, работы, услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан в целях преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности. Принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям, указывают в правительстве.