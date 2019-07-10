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ФНС изменила электронные форматы счетов-фактур и УПД

ФНС приказом от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ обновила электронные форматы:

  • документа о передаче товаров при торговых операциях;
  • документа о передаче результатов работ (об оказании услуг);
  • счета-фактуры и УПД (универсального передаточного документа);
  • корректировочного счета-фактуры (УПД).

 Приказ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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