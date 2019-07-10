ФНС изменила электронные форматы счетов-фактур и УПД

Оспариваются сделки за три года до начала банкротства
Срок исковой давности 3 года здесь не действует?
особенно понравилось про профилактику склероза)
Я таки Вас умоляю :))) Ещё лет 40 назад домашнее виноделие было весьма неплохо развито, даже в с...
Бл... *падшая женщина* что я сейчас прочитала?! Вы сперва работать научИтесь нормально!!! ДБ(с) ...
Кассир ведь и расходные ордера подписывает. Но дело-то не в этом. Это же документы организации, о...
По данным у бедных самая большая проблема это обувь. У нас крупный город, но зимой вижу стали поя...
Ужас какой. Откуда КАССИР может знать, на что организацией были потрачены наличные из кассы орган...
10 тысяч серверов? Микроскопические 200 гигабайт? Ха!Из статьи 2014 года про обработку данных Goo...
Ну тогда понятно, почему вам не понравились вина ))) Если вы потребляли низкокачественный портвей...
Не люблю работу бухгалтером, но что суждено...
а мне вот например не дано ни продажником стать ни инженером... ну не в уборщицы же идти... ...
зато как воров искать - ментов тут же сдувает в неизвестном направлении, начинается нытье по типу...
юнистрим дерет по 400 р. за перевод зп на карту другого банка вне зависимости от суммы ...
Сегодня подал резюме на директора банка. Отказали.«То есть я, русский человек, для реализации сво...
У нас было простое и понятное ПБУ Доходы. Вот на кой среднестатистической российской фирме вся МС...
Шато - это, как раз, зАмок по-французски ...
а про импортозамещение забыли? как пить дать, вспомнят потом......
Часто? Вы это... не частите. Алкоголизм не шутка, особенно женский....
Всё может быть. Кстати французские не люблю, они все слишком сухие на мой вкус. Как и вообще не л...
Вам стало смешно от наименования, а может это сработала исторически внушаемая уверенность: "ну не...
Чёт я от такого потока откровений вышел за пределы тонкого тела и потерял управляющий сигнал с Ве...
Если с этим не бороться, оно нас поработит. Объявляю войну Грефу. ...
какое то там каберне, чего-то там из бочки-уши вянут вас слушатьУ нас масса достойных производите...
Ой, ну по части сочинительства, вам нет равных у нас на сайте )) ...
BOYARISHNIK, POUR LUI ET POUR ELLE
Собираюсь в Краснодарский край. А Вы какое вино посоветуете отведать?...
Да есть и очень неплохое. И даже очень и очень отличное.
Я запомнил только название шато тамань. И то потому что смешно звучит)) Было еще некое каберне. Т...
https://somatip.ru/articles/types.html
Спасибо Вам большое. Так я и думала. Теплилась, конечно, небольшая надежда, но увы....