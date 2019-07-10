Многие россияне работают сверхурочно. А как с этим в других странах?

64 % российских работников регулярно трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики.
В списке европейских стран Россия занимает четвертое место по распространенности нестандартных трудовых графиков.
Среди стран, которые обогнали Россию в приверженности нестандартному рабочему графику,— Хорватия (71 %), Греция (70 %) и Польша (64 %), которые традиционно считаются странами с самыми низкими зарплатами — сверхурочная работа вызвана потребностью в приработках, пишет «Коммерсантъ».
Согласно исследованию, исправнее всего придерживаются стандартного трудового графика работники в Израиле и Нидерландах.
Исследователи предполагают, что тренд работы по нестандартному графику возникает из-за развития «экономики 24/7» и изменений в потребительском поведении. За пределами традиционного рабочего дня чаще всего заняты руководители высшего и среднего звена, квалифицированные промышленные работники, работники сельского хозяйства, сферы торговли и услуг.
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