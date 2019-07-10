Бизнес сможет получать данные из национальной системы управления данными

Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах.

Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях. Об этом говорится в законопроекте о национальной системе управления данными (НСУД), который разработчики нормативного регулирования нацпроекта «Цифровая экономика» отправили на рассмотрение в Минэкономразвития. С копией законопроекта ознакомились «Ведомости».

Цель НСУД – собрать все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях и обеспечить инструменты работы с ними.

Согласно законопроекту госданные в НСУД разделятся на открытые (доступ к ним ограничиваться не будет), конфиденциальные (получить к ним доступ можно будет только по какому-то из действующих законов) и деперсонифицированные, которые получаются из конфиденциальных после специальной обработки, чтобы было невозможно установить конкретного человека или компанию, гласит законопроект. Доступ к деперсонифицированным данным не должен ограничиваться. Но детали доступа к данным в законопроекте не описаны: правительству еще предстоит определить типовые условия соглашений доступа к данным, включая правила взимания платы. Но люди и компании смогут бесплатно получать из НСУД данные о себе, отмечается в документе.

Среди тех данных, что собирает государство, интересны фискальные данные Федеральной налоговой службы – чеки, по которым можно отслеживать массу макроэкономических показателей, говорят эксперты. Они иллюстрируют реальную экономическую ситуацию, структуру потребления и платежеспособный спрос.

Заинтересованными в госданных могут быть банки, страховые, рекламные, медицинские компании, девелоперы. Они могут использовать данные о преступности, заболеваемости с разбивкой по местности – по ним можно планировать продажи жилья или медицинских услуг, о разном сырье – по его добыче и сбору можно выстраивать длинные производственные цепочки и логистику, о людях – по ним даже деперсонализированно можно таргетировать рекламу и продумывать финансовые услуги.