Что изменилось в порядке согласования границ земельных участков

Недавно были приняты поправки в федеральные законы, которые помогут в разрешении земельных споров.

Как разъяснили в Кадастровой палате, поправки утверждают право кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости. Это позволит снизить вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных участков.

Благодаря тому, что кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, это позволит в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости, отметили в Кадастровой палате.

Кроме того, новый закон устанавливает возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации, подготовленной органами и организациями технического учета и технической инвентаризации, передает РБК. Для этого органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные документы бесплатно.

