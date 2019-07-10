Собственника «Домашних денег» признали банкротом

Собственника «Домашних денег» Евгения Бернштама признали банкротом. Дело было рассмотрено 9 июля Арбитражным судом Москвы.

Заявление о личном банкротстве Евгения Бернштама подало АСВ от имени Русского трастового банка в августе 2018 года, пишет «Коммерсантъ». Финансист выступал поручителем по кредиту в 10 млн руб., который банк в марте 2016 года выдал его МФО «Финотдел».

При процедуре реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама имеется имущество, необходимое для финансирования процедуры банкротства. В том числе это 50-процентные доли в трех квартирах в Москве, коллекция фигурок стоимостью почти 202 млн руб., а также доли нескольких предприятий и акции. В результате суд признал господина Бернштама банкротом, кроме того, была открыта процедура реализации его имущества.

В то же время средств от реализации выявленных у Евгения Бернштама активов недостаточно даже для покрытия уже заявленного долга. Осложняет ситуацию тот факт, что, по информации «Ъ», еще не завершен бракоразводный процесс господина Бернштама с женой, начатый в сентябре 2018 года. Можно реализовать только то имущество, в отношении которого супруга не заявила требований о разделе, соответственно, до завершения раздела имущество не может быть продано. Кроме того, одна из трех квартир должна быть оставлена банкроту для проживания и, соответственно, на торги выставлена не будет.

Евгений Бернштам был арестован 5 июля Кузьминским судом Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.