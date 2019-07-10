Клерк.Ру

Какие документы можно будет заверить у нотариуса без личного визита

Правительство внесло сегодня в Госдуму законопроект, расширяющий спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удалённо, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу.

К таким действиям предлагается отнести:

  • свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
  • передачу документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
  • принятие в депозит денежных средств;
  • взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса;
  • депонирование нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг;
  • обеспечение доказательств в виде осмотра сайта в интернете;
  • выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

При удалённом совершении нотариального действия лицо, обращающееся за совершением такого действия, будет направлять нотариусу через единую информационную систему нотариата (ЕИС) заявление о совершении нотариального действия с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через портал госуслуг.

Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов.

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