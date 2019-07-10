Какие документы можно будет заверить у нотариуса без личного визита

Правительство внесло сегодня в Госдуму законопроект, расширяющий спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удалённо, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу.
К таким действиям предлагается отнести:
- свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
- передачу документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
- принятие в депозит денежных средств;
- взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса;
- депонирование нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг;
- обеспечение доказательств в виде осмотра сайта в интернете;
- выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.
При удалённом совершении нотариального действия лицо, обращающееся за совершением такого действия, будет направлять нотариусу через единую информационную систему нотариата (ЕИС) заявление о совершении нотариального действия с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через портал госуслуг.
Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов.
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