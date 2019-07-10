«Дочка» «Сбербанка» предложит бизнесу сервисы в сфере кибербезопасности

Дочерняя компания Сбербанка BI.Zone запускает новое направление бизнеса — управляемые сервисы кибербезопасности для внешних заказчиков.
Среди них, например, облачные решения для защиты электронной почты, противодействия DDoS-атакам и атакам на веб-приложения, реагирование на киберинциденты, пишет «Коммерсантъ».
В компании рассчитывают, что услуги будут востребованы как среди крупного бизнеса, сталкивающегося с дефицитом кадров, так и среди малого и среднего бизнеса, у которого нет средств, чтобы содержать профильных экспертов.
Между тем эксперты отмечают, что подобные аутсорсинговые сервисы предоставляют многие российские компании, но у них пока мало клиентов: несмотря на перспективы, пока не все готовы отдать информационную безопасность в чужие руки,
Отметим, Сбербанк основал BI.Zone в 2016 году, он же является и крупнейшим заказчиком компании.
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