Клерк.Ру

«Дочка» «Сбербанка» предложит бизнесу сервисы в сфере кибербезопасности

Дочерняя компания Сбербанка BI.Zone запускает новое направление бизнеса — управляемые сервисы кибербезопасности для внешних заказчиков.

Среди них, например, облачные решения для защиты электронной почты, противодействия DDoS-атакам и атакам на веб-приложения, реагирование на киберинциденты, пишет «Коммерсантъ».

В компании рассчитывают, что услуги будут востребованы как среди крупного бизнеса, сталкивающегося с дефицитом кадров, так и среди малого и среднего бизнеса, у которого нет средств, чтобы содержать профильных экспертов.

Между тем эксперты отмечают, что подобные аутсорсинговые сервисы предоставляют многие российские компании, но у них пока мало клиентов: несмотря на перспективы, пока не все готовы отдать информационную безопасность в чужие руки,

Отметим, Сбербанк основал BI.Zone в 2016 году, он же является и крупнейшим заказчиком компании.

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