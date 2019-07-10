Клерк.Ру

Большинство россиян лишат права покупать акции иностранных компаний через российских брокеров

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг. С документом ознакомился РБК. Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, стоят подписи топ-менеджеров Альфа-банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама».

Письмо с похожими предложениями ранее, в конце июня, направили Аксакову две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка  — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

В конце 2018 года группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Они предложили разделить инвесторов на четыре категории вместо двух:

  • особо защищенные неквалифицированные: по умолчанию все физлица. Профучастники смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты; им разрешены сделки с ценными бумагами первого и второго котировальных списков (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами;
  • простые неквалифицированные: должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен; им будут доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), причем последние только после прохождения тестирования у брокера;
  • простые квалифицированные: располагают средствами от 10 млн руб., могут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов;
  • профессиональные: вложения от 50 млн руб., ограничений на инвестиции практически нет.
Если закон примут в имеющемся виде, то большая часть инвесторов попадет в разряд особо защищаемых, пишет Forbs. Они, согласно закону, смогут приобретать через российских брокеров лишь самые низкорисковые инвестиционные инструменты – это ценные бумаги из котировальных списков первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций, а также паи ПИФов, иностранную валюту и драгоценные металлы. Иностранные ценные бумаги, листингованные на российских биржах, относятся к некотировальной части списка, поэтому будут недоступны особо защищаемым инвесторам. Такой подход, по мысли ЦБ, направлен на защиту инвестора от принятия избыточных рисков и исключает «продажу инструментов, не отвечающих потребностям инвестора».

Отключить рекламу

По оценке Тинькофф Банка, если закон примут, клиенты банка, пользующиеся самым консервативным тарифом, лишатся минимум 70% бумаг.

ЦБ во вторник, 9 июля, обсуждал с участниками фондового рынка этот закон. Брокеры просили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, однако Эльвира Набиуллина выступила резко против.

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
Записаться на вебинар
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Инвестиции»

Все семинары по теме Инвестиции