Большинство россиян лишат права покупать акции иностранных компаний через российских брокеров

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг. С документом ознакомился РБК. Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, стоят подписи топ-менеджеров Альфа-банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама».

Письмо с похожими предложениями ранее, в конце июня, направили Аксакову две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

В конце 2018 года группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Они предложили разделить инвесторов на четыре категории вместо двух:

особо защищенные неквалифицированные : по умолчанию все физлица. Профучастники смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты; им разрешены сделки с ценными бумагами первого и второго котировальных списков (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами;

: по умолчанию все физлица. Профучастники смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты; им разрешены сделки с ценными бумагами первого и второго котировальных списков (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами; простые неквалифицированные : должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен; им будут доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), причем последние только после прохождения тестирования у брокера;

: должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен; им будут доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), причем последние только после прохождения тестирования у брокера; простые квалифицированные : располагают средствами от 10 млн руб., могут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов;

: располагают средствами от 10 млн руб., могут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов; профессиональные: вложения от 50 млн руб., ограничений на инвестиции практически нет.

Если закон примут в имеющемся виде, то большая часть инвесторов попадет в разряд особо защищаемых, пишет Forbs . Они, согласно закону, смогут приобретать через российских брокеров лишь самые низкорисковые инвестиционные инструменты – это ценные бумаги из котировальных списков первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций, а также паи ПИФов, иностранную валюту и драгоценные металлы. Иностранные ценные бумаги, листингованные на российских биржах, относятся к некотировальной части списка, поэтому будут недоступны особо защищаемым инвесторам. Такой подход, по мысли ЦБ, направлен на защиту инвестора от принятия избыточных рисков и исключает «продажу инструментов, не отвечающих потребностям инвестора».

По оценке Тинькофф Банка, если закон примут, клиенты банка, пользующиеся самым консервативным тарифом, лишатся минимум 70% бумаг.

ЦБ во вторник, 9 июля, обсуждал с участниками фондового рынка этот закон. Брокеры просили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, однако Эльвира Набиуллина выступила резко против.