Налоговики создают центры по разрешению ситуаций с блокировкой банковских счетов

В каждой налоговой инспекции Ульяновской области созданы ситуационные центры по вопросам приостановления операций по счетам в банках по основаниям наличия задолженности и отмены таких решений в рамках положений статьи 76 Налогового кодекса РФ. Об эотм сообщает региональное Управление ФНС.

На центры возложены полномочия по оперативному разрешению ситуаций, связанных с отменой решений о приостановлении операций по счетам в банках, по причине погашения либо отсутствия задолженности. Т.е. попросту говоря — по ошибочным блокировкам счетов.

Центры обеспечивают в течение одного рабочего дня поступление, сбор, обработку информации (жалоб, обращений) об обоснованности решения о приостановлении операций по счетам из всех имеющихся источников (обращения на «горячую линию», в личный кабинет, личные и письменные обращения налогоплательщика, публикации в СМИ, обращения от органов общественных организаций и т.п.), и разрешение проблемной ситуации.

По всем возникающим вопросам предлагается обращаться в любой налоговый орган Ульяновской области. Телефоны приводятся в сообщении.